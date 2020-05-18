世界衛生大會（WHA）我國雖未獲邀請，但擔任世界國際外科學會後任理事長的高醫大教授關暟麗獲邀參與視訊會議，18日特地將地點設在高醫，讓高醫間接參與其中。（柯宗緯攝）

世界衛生大會 （WHA）18日於瑞士日內瓦登場，今年因疫情關係，改採視訊會議，我國仍被拒於門外，未獲正式邀請。不過，擔任高醫外科教授關皚麗以世界國際外科學會候位理事長身分獲邀，等同「觀察員」出席，雖未具發話權，但將視訊地點設在高醫，讓高醫全程參與會議，了解第一手國際防疫措施。

高醫副院長王照元指出，台灣雖非世界衛生組織（WHO）會員國，沒機會參與WHA，但台灣醫學成就及對國際貢獻，世界有目共睹。這次因關皚麗關係，高醫獲得世界國際外科學會授權，首度參與WHA遠距會議。

身為全台首位神經外科女醫師的關皚麗表示，台灣很早就參與國際外科協會，但10多年前因「外力因素」，曾經被迫退出，最後靠醫界積極奔走，重回組織，目前我國有7名醫師在國際外科協會擔任重要幹部，如今在國際外科地位也愈來愈穩固。

關皚麗也透露，這些年有不少非政府組織（NGO）想進去WHA都進不去，但國際外科一直都有拿到邀請函，雖然無法在總會會議表達意見，但在其他分會有表達台灣對於疫情的關心，也與越南、印尼等國分享防疫經驗。

「WHA不是一個政治的舞台，而是一個專業的舞台！」台灣國際外科學會常務理事、屏東基督教醫院院長余廣亮指出，要進入WHA會議只有兩個方式，一是以國家為代表，二是透過NGO身分。他直言，WHO沒能力處理衛生議題，需透過世界不同醫學學會協助，例如新冠肺炎疫情，必須透過國際外科協會指引如何安全動刀、插管。

高醫副院長吳登強認為，疫情過後，世界不可能再回復到以往，必須重新訂定新的秩序，WHA在扮演這樣的角色，告知國際未來如何學習與病毒共存，未來也需研議國際旅遊怎麼安心走、醫院防疫措施要到什麼層級等等。

(中時 )