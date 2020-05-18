世界衛生大會 （WHA）18日於瑞士日內瓦登場，今年因疫情關係，改採視訊會議，我國仍被拒於門外，未獲正式邀請。不過，擔任高醫外科教授關皚麗以世界國際外科學會候位理事長身分獲邀，等同「觀察員」出席，雖未具發話權，但將視訊地點設在高醫，讓高醫全程參與會議，了解第一手國際防疫措施。
高醫副院長王照元指出，台灣雖非世界衛生組織（WHO）會員國，沒機會參與WHA，但台灣醫學成就及對國際貢獻，世界有目共睹。這次因關皚麗關係，高醫獲得世界國際外科學會授權，首度參與WHA遠距會議。
身為全台首位神經外科女醫師的關皚麗表示，台灣很早就參與國際外科協會，但10多年前因「外力因素」，曾經被迫退出，最後靠醫界積極奔走，重回組織，目前我國有7名醫師在國際外科協會擔任重要幹部，如今在國際外科地位也愈來愈穩固。
關皚麗也透露，這些年有不少非政府組織（NGO）想進去WHA都進不去，但國際外科一直都有拿到邀請函，雖然無法在總會會議表達意見，但在其他分會有表達台灣對於疫情的關心，也與越南、印尼等國分享防疫經驗。
「WHA不是一個政治的舞台，而是一個專業的舞台！」台灣國際外科學會常務理事、屏東基督教醫院院長余廣亮指出，要進入WHA會議只有兩個方式，一是以國家為代表，二是透過NGO身分。他直言，WHO沒能力處理衛生議題，需透過世界不同醫學學會協助，例如新冠肺炎疫情，必須透過國際外科協會指引如何安全動刀、插管。
高醫副院長吳登強認為，疫情過後，世界不可能再回復到以往，必須重新訂定新的秩序，WHA在扮演這樣的角色，告知國際未來如何學習與病毒共存，未來也需研議國際旅遊怎麼安心走、醫院防疫措施要到什麼層級等等。
(中時 )
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