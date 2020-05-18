由性感女團Girls Day出身的25歲女星惠利、《浴血圍城88天》嚴泰谷及《神之一手：鬼手篇》金希沅共同主演電影《盤索里拳手》，結合韓國傳統藝曲「盤所里」及拳擊，將帶來讓觀眾難以忘懷的追夢故事。女主角惠利表示，「我和大家一樣，第一次聽到《盤索里拳擊》覺得很奇怪，但在了解之後，發現電影裡充滿了幽默及悲傷，讓我感觸良多所以才決定接演。」惠利在訪談中說到為了能讓自己看起來是專業的長鼓鼓手，在開拍前練習了2個月。

惠利自演出電視劇《請回答1988》深得觀眾喜愛，不僅接演電影也參與綜藝節目的主持，在演藝圈中的好人緣更是不在話下，而就在《盤索里拳手》的首映日，南韓大勢女團「BLACKPINK」成員Rose也到場支持，並且與惠利合影拍下認證照上傳限時動態。Rose在文中標註惠利並且寫到：「幾乎落下淚水，十分感動！謝謝妳的邀請。《盤索里拳手》加油！」該片將在6月19日在台上映。

(中時 )