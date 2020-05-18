交通部觀光局參山國家風景區管理處預計9月11日至13日，在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，堪稱「雲端婚禮」，讓12對佳偶的愛情在群山環繞下，得到眾神祝福與見證，浪漫指數直衝天際。班傑和太太Cindy受邀為這次活動拍攝宣傳婚紗與影片，並在耶穌堂許下愛的誓約，現場充滿甜蜜氣氛，壯觀雲海就在眼前，讓班傑幸福洋溢表示：「這裡真的仙炸了！」

班傑夫妻的絕美婚紗照，不管是在翠綠森林，還是在鮮花小徑，在美麗的自然風景中，兩人的幸福笑容顯得更為雋永。除了西式禮服，兩人更換上原住民獨特服飾，班傑開心背著愛妻，朝鏡頭笑得燦爛，Cindy也緊緊攬著老公，臉上止不住甜蜜笑容。

班傑夫妻穿原住民服飾。（交通部觀光局參山國家風景區管理處提供）

婚禮當天將由知名華裔設計師Daniel Wong領軍布置現場，並由知名彩妝團隊too cool for school時尚造型彩妝師為新人上妝，現場還會加碼抽出國際知名品牌婚戒一對，當作幸福好禮送給新人。該活動7月9日前歡迎新人報名，預計8月1日前公布12對新人遴選結果。

(中時 )