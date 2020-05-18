6月6日罷韓投票倒數計時中，韓國瑜繼日前溫情喊話支持者「不要投票」，今(18)日上午進一步在市議會對「請假參選總統」一事，正式向高雄市民道歉。據了解，網路上近日流傳「反罷韓目前面對的困境及推動策略」和「反罷免的對策與具體作為」等文件，內容剛好就是建議韓國瑜應「最好誠摯道歉」。

網路上流傳的「反罷韓目前面對的困境及推動策略」，是以高雄市財政局長李樑堅的名義，於5月11日發出。該份文件分別針對3大主題作探討，包括反罷韓目前面對的挑戰與困境、罷韓團體之可能運作方式，以及因應罷韓可能策略。

網路上近日流傳的「反罷韓目前面對的困境及推動策略」，建議韓國瑜應誠摯道歉。（圖／翻攝自讀者提供）

其中反罷韓的挑戰直指，由於疫情逐漸降溫，民眾開始走出來參加活動，且隨著政府發放紓困經費，民眾更會走出來消費；且加上民進黨中央立委與地方民代動起來，兩方比較下，罷韓團體根本是以逸待勞。

另外，反罷韓團體顧忌韓粉一旦大量活動，恐會激化罷韓團體的聚集，韓粉表達意見也容易被扭曲。國民黨更是尷尬，雖已成立因應罷韓小組，但很難施力，且罷韓成功後，又要安排市長提名問題，內部有矛盾，呈現進退兩難的困境。

該份文件也分析罷韓團體的運作方式，包括與市政運作產生衝突，藉此衝高罷韓聲量；或藉由批判、謾罵和抹黑市政，影響市民的判斷；也可能是誇大韓國瑜的言論，強化「草包」、「沒有誠信」或「落跑市長」等印象。

面對上述反罷韓的挑戰與困境，文件中建議，韓國瑜團隊應透過民調，了解民眾投票意向，再做決策；並強烈呼籲韓國瑜應該強化與基層民眾、里長及社團領袖的交流深度。

為反擊罷韓團體的指控，該份文件也說，韓國瑜應透過議會備詢展現專業，不要輕易動怒，並透過臉書及直播表達自我反省的態度，檢討自己的發言，「最好能誠摯道歉」。

文件內容也指出，韓國瑜團隊應舉辦「市政團隊，共同承擔」的活動，由副市長李四川率領局處首長發言力挺韓國瑜，並提出國民黨能在高雄市繼續執政的願景及想法，讓市民知道韓國瑜心目中的高雄策略和目標。

最後，文件內容也直言，韓國瑜應謹言慎行，尤其對女生不要亂開玩笑、亂比喻，有想法一定要深思熟慮才提出，話不要講滿講大，自己做不到就不要誇大其辭，徒增困擾。

另外一份「反罷免的對策與具體作為」同樣也是建議韓國瑜應避免過激言行、展現自省負責態度、凸顯愛高雄的真情，以及強化政績與能力的宣傳。

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(中時電子報)