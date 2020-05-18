七股大文國小與南大附小學童到歸仁山區體驗採筍樂。（南大附小提供／莊曜聰台南傳真）

南大附小辦理竹子探究課程，與七股區大文國小進行校際共學，2校學童一行25人，前往歸仁區體驗採筍及參觀鮮筍處理，並認識竹編與竹炭的應用，孩子們在炎熱的夏天，也順道品嘗涼筍及竹炭冰淇淋後，吃在嘴哩，直呼這真是台南的在地好滋味。

大文國小校長劉春男表示，現在是綠竹筍盛產期，在歸仁區綠竹筍產銷班帶領下，師生才有這機會走進竹園親自動手採筍；大文國小學生潘亮均說，採竹筍時要專心找小土丘的裂縫，撥開土堆後，再用筍刀使力往前推，才能順利採收，真的很不簡單。

團隊也走訪竹炭故事館，南大附小學生黃子綺說，在竹炭故事館看到竹炭的導電實驗讓人驚訝不已，想不到高溫燒製的竹炭能導電，還能做成竹炭冰淇淋，實在太神氣了，南大附小指導老師陳怡均說，竹子經過高溫炭化燒製成高經濟價值的竹炭，具有超強的吸附能力，能淨化空氣，搖身一變成為居家生活小幫手。

百竹園園主張鈞博收羅130餘種竹子，他說不同品種的竹子各有用途，正如「天生我材必有用」的道理；壓軸活動由曾以回收竹編廢料在竹燈籠創作比賽奪冠的蔡惠婷老師出馬指導，從劈竹削皮開始，現場示範竹編小馬，靈巧手工讓孩子們直呼不可思議。

(中時 )