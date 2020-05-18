台北市長柯文哲相當倚重的台灣民眾黨秘書長張哲揚傳出請辭消息，連串動盪恐讓柯文哲更傷腦筋。
張哲揚在北市府秘書長任內，是柯倚重的得力助手，不少疑難雜症都是交由張哲揚負責。因此，柯文哲決定創黨後，就希望借重張哲揚的行政管理專才，協助從零開始的民眾黨。
而張哲揚也為此提前退休，去年10月轉任民眾黨秘書長，一路協助柯將從無到有的民眾黨建立相關制度。到今天在立法院擁有五席，僅次民進黨和國民黨的國會第三大黨。如今張哲揚請辭，也讓柯再失大將。
張哲揚今證實，上周已和柯文哲當面表達請辭之意，並獲得同意，正式生效應是月底。張哲揚強調，非常感謝柯市長一路對他的提攜，以市府秘書長身分退休，是他公務生涯很大的榮耀，且選後休假期間還堅持給薪，雖然自己都將薪資回捐民眾黨，但仍感激市長的照顧。
而向來監督民眾黨以及台北市長柯文哲不遺餘力的民進黨桃園市議員王浩宇，果然正常發揮，在臉書大酸此事：「又走了一個，最後，窮到只剩下壁如」！
文章來源：民眾黨秘書長張哲揚請辭 王浩宇揭背後真相
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。