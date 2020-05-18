新冠肺炎疫情肆虐人類，樹木也長期存在傳染力強的「褐根病」，北市大同區太平國小170歲樟樹，疑因未受到良好保護，被迫「安樂死」移除。議員陳怡君指出，這棵樹從「確診」到被砍伐不到1年，因北市府各單位互踢皮球，沒主動檢測機制，態度十分不負責。大地處仍回應，關於樹木的後續防治，只能協助通報給農委會。

苗栗縣銅鑼鄉興隆國小有全國最老、高齡800多歲的校樹「樟樹」，相比之下，太平國小樟樹「英年早逝」，4月19日在全校師生的目送下，舉辦告別式。陳怡君發現，北市有2000多棵樹木列管要保護，但權責機關卻互踢皮球，列管10幾年都沒有完善的主動檢查機制，對於褐根病根治態度被動。

「北市怠惰數十年！」陳怡君痛批，大地處2012年就開始記錄褐根病的疫情及案例，但卻沒局處願主動檢測，校樹雖由教育局管理，但教育局非專業，從肉眼觀測到樟樹病徵後，被動花了98萬元治療不成而移除，豈料文化局如今連網站上的資料都未更新，仍寫「健康」，真正主管褐根病的大地處卻只會做統計列管。

大地處表示，2012年統計至今有8700多個褐根病案例，校樹是屬於教育局，但後續防治處理因涉及專業，大地處可監督協助，通報農委會林業處處理。文化局則說，北市有2000多棵保護樹，會定期發函給主管機關反映是否有枯黃現象，再聯繫技士及樹保員現勘。

(中時 )