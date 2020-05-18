美國商務部日前宣布，未經特別批准，禁止任何使用美國設備的晶片製造商向華為供應晶片，意味著美國對華為封殺的進一步升級。對此華為輪值董事長郭平18日回應，集團業務不可避免要受到巨大影響，但有信心能夠找到解決方案，「不能理解美國政府持續打壓華為，到底能給世界帶來什麼？」

郭平在分析師大會上提到，2019年在大量技術不可獲得的情況下，華為艱難生存，努力向前發展。從去年5月16日至今，華為進入實體清單已滿一年。為了應對實體清單，華為研發投入巨幅增長，存貨大規模增加，「好消息是我們現在還活著。」

另外，華為亦發聲明指出強烈反對美國封殺，會為全球相關產業帶來嚴重的衝擊，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇，全球170多個國家將受到衝擊，批評美方是為了進一步扼制華為發展，無底線地擴大並修改規則，利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。

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