出身台東的歌手巴奈，今兩張經典作品《停在那片藍》、《Message》正式上架，這兩張作品皆於2008年發行，時隔12年終於能夠在數位平台上聽見，樂迷紛紛吶喊：「真的等太久啦！」《停在那片藍》是巴奈2000年發行的第一張專輯《泥娃娃》8年後，在2008年發行的第二張個人專輯。結束了城市的流浪，巴奈搬回故鄉－台東定居，參與部落歌謠採集、策劃東海岸音樂季、在都蘭舉辦音樂創作營。在東海岸這片台灣原生音樂的沃土上，浪濤聲的吹拂中，巴奈以自然農法耕耘撒種，讓更多呼吸著這片湛藍的朋友，多一種在情緒中穿游感受的方式。

有別於上一張的自彈自唱，這張專輯中的歌曲皆來自和她同樣在台東生活的朋友們，並且，大部分的人是在音樂創作營中經過一百多個小時的共同探索後第一次寫歌。現在就打開你的串流平台，讓自己置身在山巒與太平洋之間，讓海風、月光、銀河、蝸牛、裙擺、啤酒在腦海中拼成一片藍，聆聽島嶼的古老脈動吧！《Message》同樣在2008年發行，由巴奈、那布以及許多朋友們組成的Message樂團，結成動機是2007年底卡地布（知本）部落舉行大獵祭期間，族人在狩獵期間遭警察暴力對待、羞辱，希望透過音樂的方式傳達原住民族權力回復的重要。

台東歌手巴奈。（子皿提供）

(中時 )