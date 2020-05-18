已完工近1年的彰化縣自然生態教育中心，獨具風格的純白色建物外觀，矗立在伸港慶安水道口與伸港什股沙灘之間，何時能順利委外招商營運、對外開放迎賓，備受關注。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

已完工近1年的彰化縣自然生態教育中心，獨具風格的純白色建物外觀，矗立在伸港慶安水道口與伸港什股沙灘之間，何時能順利委外招商營運、對外開放迎賓，備受關注。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在伸港鄉海邊的彰化縣自然生態教育中心，去年中完工，獨特的純白建物十分吸睛，至今卻遲未對外開放，彰化縣政府強調，建物使用執照已核發，預計7月中完成驗收，近日也將第3度公告，盼能順利委外營運。

彰化縣政府斥資1.3億元，2014年底發包動工、前後歷經3任縣長才完成興建，工程延宕一度引發監察院檢討關切；占地1500坪的自然生態教育中心完工後，建築設計宛如一隻躍動的白色海豚，矗立在慶安水道口與什股潮間帶之間。

去年國慶連假縣府首度開放參觀，吸引大批攝影愛好者，和網紅、網美爭相來此取景打卡，成為熱門景點。不料大半年過去，近期不少前往海灘的遊客好奇，為何建物始終大門深鎖「養蚊子」？

城觀處長田飛鵬表示，建物1樓為環境教育及生態展示中心、面積1622平方公尺、2、3樓餐飲商業空間合計約400平方公尺，工程驗收最後階段，同步進行OT委外作業，以10年為期，每年權利金10萬元、租金為公告地價5％。

田飛鵬說，將要求進駐廠商初期投入600至1000萬元，進行AR、VR設備與室內主題裝潢，去年9月23日、11月15日，兩度上網公告都無人投標，本月預計將維持原方案第三度上網公告，盼能吸引到北部相關專業營運經驗的廠商前來洽談議約。

(中時 )