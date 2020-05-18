國民黨大陸事務部主任左正東與海峽兩岸經貿交流協會會長、前海基會副董事長高孔廉，今天下午召開「紓困振興，不能忘記台商」記者會，呼籲儘速恢復兩岸人員及經貿交流，恢復航點、航班，並提醒政府在台積電海外投資案在未完成投審會審查程序前，不應輕易表態，且作為台積電外投資的保護者及把關者。

對於ECFA十年將屆，高孔廉則指出，除批民進黨過去指ECFA是「包著糖衣的毒藥」，如今則希望延續，態度轉變非常快；他相信中國大陸目前對台的經貿政策，仍以「經濟融合發展，邁向共同市場」為主軸。

高孔廉指出，兩岸經貿是台灣經濟成長主要動力，恢復鏈結可以振興台灣經濟。現在疫情緩和快篩技術逐漸成熟，呼籲兩岸政府重視大陸台商的需求，儘速恢復人員往來與經貿交流，並提供必要協助。

針對台積電將赴美國亞利桑那州新建晶圓廠，高孔廉認為台積電根據全球市場情況而將研發、製程、供應鏈放在世界各地都應該被各國政府尊重。但台積電對外投資一定會帶走部分上下游廠商，對於產業鏈的影響，政府必須好好因應；另一方面也應要求台積電做好保密工作，與員工簽屬保密契約、競業禁止、定期輪調，使技術留在台灣。

左正東則表示，樂見台美中三邊非零和互利共榮，但政府不能僅從台美關係看台積電海外投資，而要從台灣經濟整體考量。在案件尚未完成投審會審查程序前，政府不應輕易表態，影響審查程序。政府應作為台積電海外投資的保護者與把關者，若台積電對亞利桑那投資無法有效拓展全球業務，政府應協助其與美國政府交涉；同時，台積電對亞利桑那投資案勢必影響台灣下游廠商，相關因應措施是否完備，應列入投審會審查的重要因素。

至於ECFA將屆滿十年，後續終止與否，高孔廉認為ECFA在2010年6月簽署，9月生效後，對台灣經濟成長有顯著貢獻。「早收清單」免稅的工業品跨及許多行業，多是中小型零件業者受益；農產品免稅則對台灣農民收益有非常大的幫助。過去民進黨曾說ECFA是「包著糖衣的毒藥」，現在則希望延續，態度轉變非常之快。上週中國大陸推出11 條幫助台商台企的措施後，相信中國大陸目前對台的經貿政策仍以「經濟融合發展，邁向共同市場」為主軸。

高孔廉進一步表示，當前兩岸情勢下，兩岸航點、航班對雙方人員往來與企業經營有極大影響，不但對台灣經濟造成衝擊，也使得台商經營兩岸的國際企業非常不便。疫情緩和後，建議兩岸應逐步恢復航點、航班，特別是深圳、廣州、杭州、南京、福州、濟南、合肥，便於商務人員往來，而且可以增加貨運艙位供給，舒緩貨運費用上漲。希望兩岸政府透過民間團體協商設立「快捷通道」，研議放寬人員出入境的檢疫隔離規定，便於兩岸經貿及文化交流。

他也認為，除了開放商務人員往來，也應開放學術交流、陸生來台，使他們可以成為兩岸關係的潤滑劑。

左正東表示，民進黨政府應將當地疫情和與我國貿易往來情況合併考量，適度鬆綁商務人士入境規定，為未來放寬學生和學術人士往返作準備。同時建議中國大陸，應讓大陸台商比照韓商、德商進入中國大陸的方式，並以包機及提供健康證明等方式，就可免除入境隔離。

左正東特別強調，為海峽兩岸賺取龐大外匯的台商台幹，值得兩岸政府給予更好的待遇；蔡總統1月11日所說的「和平、對等、民主、對話」，如果不能為往來兩岸、以兩岸為生的人創造福祉，保障他們應有的權益，只是距離人民遙遠的空中樓閣，無法贏得人民的真心擁戴。

(中時 )