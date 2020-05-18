針對網路社群媒體又傳不去投票所得到的總票數較難達到罷韓電腦作票的門檻，如果去投不同意票，反而總票數增加，會墮入事先設計好的電腦作票程式門檻。對此，中選會出面再嚴正駁斥，指出這又是有人惡意捏造、刻意杜撰並散布之不實訊息，定會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會表示，該會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選情中心計票系統，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數，並且與各地所報彙整數字相符，整個過程相當嚴謹，六月六日的罷免案選務即會依此程序及相關規定辦理。故網傳內容顯為刻意捏造、杜撰並散布不實訊息。

中選會也指出，此類不實訊息無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；亦即，捏造者及散布者均有惡、假之不法意圖外，其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業及電腦計票程序不符，同時又損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須予以嚴正駁斥及究責。

中選會更表示，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪之規定，予以究責到底！中選會也特別提醒民眾勿捏造或轉傳選務假訊息，以免觸法又挨罰，請民眾遇有不實訊息時，切勿再次傳播，以免觸法！

(中時 )