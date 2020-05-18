睽違28年的國際會議協會（ICCA）年會，確定11月在高雄舉辦，不過，因疫情變數仍在，將採取視訊及現場與會的雙軌會議模式，今年上半年因新冠肺炎（COVID-19）受到重創的高雄會展產業，對ICCA年會如期登場，寄予厚望，希望帶動下半年的相關會展活動，「儘量彌補上半年的損失」。

據指出，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的隔離和管制政策，高雄今年上半年的會展產業，「保守估計，至少掉了50％」，其中，產值較高、約占90％的展覽，更是慘淡，雖然會議活動仍有持續，但產值只占10％。

因此，疫情稍歇的6月份開始，將逐步恢復會展活動，加上ICCA年會11月在高雄舉辦前後的造勢，高雄會展產業下半年的確有股活力出現，不過，還不足以填補上半年的虧損，業界說「能彌補多少，就儘量彌補」。

高雄經發局表示，今年全球會展受到疫情影響，上半年許多活動紛紛取消或展延，但年度重頭戲、有「會展界奧斯卡」之稱的國際會議協會（ICCA）年會，已確定今年11月在高雄舉辦。

高雄經發局指出，為了實證在防疫「新常態」情況下，會議仍可進行，並創造出會展產業新的商業模式，11月的ICCA年會，規劃將採取視訊及現場與會雙軌會議模式。

高雄經發局長伏和中說，ICCA年會是繼1992年台北舉辦之後，睽違28年，將再度於2020年回台，高市府將全力以赴呈現高雄最好的一面，並透過防疫經驗，以「安全臺灣．首選高雄」為主軸，打造最安全、舒適、美麗的會展場地與城市觀光，爭取更多會展在高雄舉辦，促成更多專業人士齊聚高雄，提升品牌形象並帶動經濟及觀光產業的成長。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中指出，高市府除了持續籌辦11月的ICCA年會外，也應與民間合作，共同爭取各式國際會議及會展來高雄舉辦，無論是協會型、企業型、或政府型會議，讓資源匯集高雄連接世界，落實「Kaohsiung, we connect」會展品牌發展。

(工商 )