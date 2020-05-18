美國專家提醒疫情可能再度爆發，聯準會（Fed）主席鮑爾稱景氣可能將進一步惡化，疫情及經濟仍有顯著下行風險，同時中美對立態勢升溫、英國脫歐談判未見進展，壓抑風險偏好回落，拖累近一周全球股市收黑，資金續淨流入美國固定收益型ETF。

統計至5月15日的近一周ETF基金淨流向，整體股票型ETF淨流出89.1億美元，其中主要流出美國股票型ETF，淨流出39.6億美元，大陸股票型ETF淨流出22.1億美元居次，日本股票型ETF則是呈現淨流入24.4億美元，新興市場股票型ETF資金淨流出8.8億美元。

富蘭克林證券投顧分析，隨著全球陸續放寬防疫禁令，部分國家的確診人數增加，讓投資人重新評估經濟重啟面臨的潛在風險，加上美中兩國近期在疫情、科技及金融戰的緊張情勢升溫，消息面將不定期增添市場波動。所幸全球央行目前維持超級寬鬆的貨幣政策，Fed也承諾將採取繼續充分利用工具直到危機過去並支持經濟，有助發揮下檔支撐，景氣溫吞環境仍須留意體質較差的國家或企業面臨降評或違約的風險，精選持債及持股至上。

富蘭克林證券投顧認為，經過本次疫情，可望催化企業加速數位轉型，生技醫療產業在本次公共衛生危機中證明其潛在價值，股票型基金首選美國科技及生技產業，積極者搭配黃金產業型基金，分批加碼或定期定額策略皆可。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技是應對新冠肺炎疫情危機帶來的諸多挑戰的解藥，預估疫情可望催化企業數位轉型趨勢加速發展，其中雲端平台是企業數位轉型的重要基石，根據調查機構Gartner預測，2020～2022年全球公用雲市場規模年增率將介於15～17％，預估疫情可望催化企業數位轉型趨勢加速發展，依舊看好整體科技產業發展前景。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德指出，觀察黃金ETF的持倉仍維持在相對高位，顯示黃金的抗波動特性仍然具有吸引力，目前金價顯著高於去年第四季均價，持續維持在高檔水準，將有助金礦業的獲利表現改善。預期全球央行政策還有寬鬆空間，低利率環境也有利金價表現，中長線仍看好黃金相關標的投資機會。

(工商 )