蔡總統第一任任期即將結束，第二任520就職前，媒體也藉此公布蔡政府過去4年感受的最新民調，調查結果顯示，有61%民眾表示滿意，25%不滿意，14%無意見，較就職三年時的36%滿意度，大幅增加兩成五。看完該份民調的網友，紛紛表示「難以置信」。

據《TVBS民調中心》今(18)日公布最新民調結果顯示，「針對蔡政府執政後，4年來各方面表現的滿意度評價」，有61%民眾表示滿意，25%不滿意，14%無意見。在調查的12大項政策滿意度當中，長期照顧（62%滿意：22％不滿意）、兩岸關係（52%滿意：36%不滿意），另外，在政策溝通部分（50%滿意：34%不滿意）是滿意度較高的項目，皆有過半以上的滿意度。

值得注意的是，調查也針對，將隨蔡總統續任的行政院長蘇貞昌，一年多來的執政表現做調查。結果顯示，雖有55%民眾表示滿意，但較上次3月25日時調查略減2個百分點，「不滿意度則小幅增加6個百分點，攀升至30%」。

本次調查係《TVBS民調中心》抽樣方法採用市內電話及行動電話進行雙底冊調查，調查時間為109年5月13日至15日，採人員電話訪問，最終成功有效訪問樣本數919份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

不少批踢踢網友在看完相關民調紛紛留言，「這民調難以置信…」、「跟去年二月的民調差很多」、「民調冷冰冰，民心熱呼呼」、「1450只剩民調了嗎？笑死」。

(中時電子報)