行政院災害防救辦公室今天表示，蘇貞昌院長關切明日起台灣受梅雨鋒面與西南氣流，可能帶來強降雨災情，特別指示今天下午在交通部中央氣象局召開情資研判會議，由行政院災防辦邀集內政部、經濟部、交通部、農委會、及國家災害防救科技中心等相關部會，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，做好超前部署整備工作。

中央氣象局表示，台灣附近西南風增強，19日起受梅雨鋒面及西南風影響，全台各地天氣不穩定，局部地區可能達豪雨以上雨量。

經濟部表示，因應豪雨威脅已於本日上午提前部署，水利署已先成立應變小組，後續視降雨情形，逐步提升應變層級。

政院災防辦表示，本次情資研判會議請中央氣象局持續監控劇烈天氣動態，與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，通報所屬提早整備；此外，考量目前仍為防疫期間，請內政部及衛福部對災害潛勢地區之避災離災，應落實疏散撤離與收容安置等作業，儘早啟動各項必要應變措施外，並應同時落實「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」相關防疫措施及指引，預做規劃準備。另請經濟部、內政部、交通部等中央部會及各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏、公路工程整治進度。

政院災防辦指出，考量豪雨致災期程較快，請相關中央機關掌握即時災情資訊落實通報，適時調整彈性啟動應變機制，並針對易淹水致災地區，預先規劃搶修人員裝備及抽水機，與掌握地方政府滯洪池整備作為。同時請各級政府利用社群網路、平面與電子新聞等管道，主動加強宣導政府整備應變各項作為，並與地方政府保持聯繫，掌握即時災情。

災防辦提醒，有鑒於近期因短時強降雨已發生多起溪水暴漲受困案件，民眾豪雨預警時間較短，於上下班期間或進行各項戶外活動，皆應隨時注意天氣預報，如非必要避免前往山區、河邊活動，並配合做好各項防災準備，以確保生命財產安全。

(中時 )