FED主席：美第二季GDP恐萎縮30％ 明年才可能好轉 18:152020/05/18 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情拖累美國經濟，位於紐約東村的百年老店Gem Spa，原本就已陷入營運困境，隨新冠肺炎而來的大封鎖，讓這家老店宣布永久關閉。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會主席鮑爾，昨天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，針對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，預估第二季國生產毛額（GDP）將「輕易」比去年同期萎縮20%到30%！ 他並指出，美國經濟向下走的趨勢，可能會到2021年後段，且在疫苗問世前，經濟恐怕無法完全反彈。不過鮑爾仍對美國經濟復甦表達信心，他說，自己絕對不會看衰美國經濟。 而在被問到失業率是否會達20%至25%，他指出，雖然有很多面向必須考量，但他認為，失業率就在這個區間內。 (中時 ) #失業率 #GDP #新冠肺炎 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 空運市場悲觀 估9月僅恢復25％ 04:102020/05/14 產業特刊 寶島科Q1獲利 年減25％ 04:102020/05/14 證券．權證 《國際經濟》澳洲4月失業率飆至6.2％ 11:252020/05/14 財經 練習也沒用包餃子仍成碎銀子 謝震武認購100盒水餃做公益 16:422020/05/14 娛樂 美上周初領失業救濟近300萬 6月失業率上看17％ 22:582020/05/14 財經 《國際經濟》對抗失業率 南韓政府將新創造156萬個工作機會 09:432020/05/15 財經 延交貨、價格下跌 遠東新、新纖首季獲利衰退幅度都超過25% 17:382020/05/15 財經 NBA球員將減薪25％ 只盼能盡速復賽 20:212020/05/15 體育 黃蜂颱風午前離台灣最近 台東、屏東大雨 8：30解除海警 07:302020/05/17 生活 原油市場前景改善！國際油價衝破30美元關卡 09:482020/05/18 財經 國際熱門新聞 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 名流 要WHA查新冠 CNN：100國矛頭指向陸 - 國際 奉送8字開戰！川普嗆歐巴馬該坐牢50年 - 國際 梅根哈利就靠他 搭45億專機遷美 - 國際 事實難下嚥 梅根下重手與凱特決裂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。