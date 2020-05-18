美國聯準會主席鮑爾，昨天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，針對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊，預估第二季國生產毛額（GDP）將「輕易」比去年同期萎縮20%到30%！

他並指出，美國經濟向下走的趨勢，可能會到2021年後段，且在疫苗問世前，經濟恐怕無法完全反彈。不過鮑爾仍對美國經濟復甦表達信心，他說，自己絕對不會看衰美國經濟。

而在被問到失業率是否會達20%至25%，他指出，雖然有很多面向必須考量，但他認為，失業率就在這個區間內。

(中時 )