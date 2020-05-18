揮別荒唐歲月，迎向嶄新人生。憨厚老實、說話誠懇，現年39歲的何明樺，很難想像，過去的他，曾是逞凶鬥狠的火爆浪子。18歲那年，因重傷害罪入獄7個月，後來又因槍砲案、組織犯罪等收押禁見，打了將近10年的槍砲案官司，105年入獄服刑，進出監獄可說是家常便飯。

何明樺認為自己也是逼女下海輕生的幫兇之一。(照片/邱子軒 拍攝)

國中跨區就讀，放學後遭同校幾十個學長圍堵，持棍棒拳打腳踢，在他的心裡，便埋下很深陰影，心中便立下加入幫派，武裝自己的決心，地下錢莊、暴力討債及放款是他們的日常。

何明樺新店裝潢水電全都自己來。(照片/邱子軒 拍攝)

何明樺接受《中時電子報》訪問表示「曾有一對夫妻和不少人借錢，還不出錢便跑路，剛出社會不久的女兒，她被抓到也很任命替父母還債，被我們逼迫到林森北路陪酒，後來壓力大到直接在家上吊輕生。」楊更表示「其實蠻過意不去，當下覺得不是我逼死她，現在回想起，我也是幫兇之一，同行還約說出殯當天，去靈堂討債，還好我沒去，不然我會更後悔。」何更談到「有一次，和一名上千萬債務人討債，過程中對方態度不佳，我直接拿菸熄他耳朵。」

年少涉世未深、血氣方剛，所犯下的錯誤，打官司遙遙無期。這時候，便讓他開始思考，人生是不是走錯了方向。何明樺自嘲「入監服刑交朋友，進出監獄，像是走廚房一樣。」前面3趟，讓他沒有太多感觸，第4、5趟時，突然領悟人生真的要這樣度過嗎?始終不離不棄的，始終只有他的媽媽。

何明樺憶起服刑的那段日子「媽媽每次探監，都要一早5、6點搭公車，從淡水跑到土城去看他，只為了那10分鐘。」何更透露，媽媽每次來會客，都會煮他喜歡吃的東西，說的話、做的事情也都一樣，但到了第五次，我終於體悟到，自己的人生價值不對，無論我犯多少錯，被國家處罰，當時交女友都選擇放棄，母親始終沒有放棄我。」

高牆裡的世界，鐵窗人生，何明樺難過表示「父親有次來監獄會客，拿起話筒時，眼淚便不自覺落下」這一幕，對他來說有很深的體悟，何透露「爸爸的眼淚，現在可以體會到，自己兒子被關在鐵窗裡， 只擔心有沒有被欺負，真正怕你受傷害的還是家人。」

年少不懂事，走上不歸路，何明樺坦言「過去的自己，很傻 、很自私，為自己犯下的過錯，感到非常後悔，不僅虛度光陰，也令親友相當痛心，不願再走回頭路」訪問最後，何想35歲以前的我，向大家說聲對不起，我錯了！真是太不懂事謝謝大家都沒有放棄我。

(中時電子報)