市售檳榔口味多，但成分如何，消費者不得而知。（許素惠攝）

坊間處處林立檳榔攤。（許素惠攝）

雲林縣議員陳俊龍18日指出接獲陳情，沿海地區有不肖業者疑在檳榔內加了不明的化學品增加口感，吸引很多人買，也因此罹癌，要求縣府衛生局稽查。不過，縣衛生局長曾春美說，因為檳榔不是食品，也非藥品，所以目前無法可管，只能加強宣導、道德勸說不要吃。

陳俊龍表示，檳榔就像台灣的口香糖，很多藍領、甚至白領族都會食用，不少醫學研究及統計顯示會致癌，就有沿海居民向他陳情，有黑心業者疑在檳榔內加了化學藥品，讓檳榔吃起來口感特別好，生意因而好得不得了，卻也很多人得癌症，要求衛生局稽查。

曾春美說，檳榔主要以荖葉、荖花、荖藤和石灰等作為配料，不過根據研究，即使沒有加配料，純粹的「菁仔」，因為內含檳榔素和檳榔鹼成分，仍具有潛在的致癌性，所以衛生單位一直宣導不要食用，然而因為不是食品，也不是藥品，所以目前沒有相關法令可以禁止販售與食用，成分也無法可管理。

陳俊龍要求盡快建議中央，應循《菸害防治法》將檳榔定位清楚，並擬定法令規範。

(中時 )