高雄巿議員陳致中18日在巿議會質詢最後以小型摩天輪送給高雄巿長韓國瑜「圓夢」，韓國瑜最後收下來。（曹明正攝）

高雄巿議員陳致中18日在高雄巿議會質詢巿長韓國瑜，他先批韓上午的道歉，是在面臨罷免壓力下的道歉，不曉得有多少巿民會埋單。陳致中也在質詢最後，拿出1座小型的摩天輪送韓，韓國瑜最後收下來。

陳致中批評韓國瑜，早上讀稿50分鐘，後來雖有表示道歉，但是這種兵臨城下的道歉、面對罷免壓力之下的道歉，不曉得巿民朋友是不是願意埋單，或是認為巿長有多少誠意，交由巿民來決定。

陳致中說，在臨時會的時候，民進黨團要求3個道歉，但那個時候，巿長是置若罔聞，還搬出3個感謝，18日再出來道歉，到底是所謂何來？也是讓巿民朋友自己來判斷。

陳致中酸韓「三冠王」是3亂巿長，「亂花錢、亂說話、亂開支票」，還拿出1座小型摩天輪，諷韓早上的施政報告提到雙環摩天輪，但是計畫在哪裡？根本講不出來。什麼都怪別人，愛情摩天輪怪中央不配合，但是連報告沒有上去，人家怎麼配合？千錯萬錯都是別人的錯，罷免你並不冤枉。

陳致中說，早上他送漫威漫畫反派薩諾斯的無限手套，但巿長沒有收下來，但這個摩天輪算是替韓「圓夢」，希望他收下來，還提醒「終局之戰、邪不勝正」，強調最後正義會獲勝、邪惡會遠離，韓國瑜最後則是收下來。

(中時 )