台北藝術大學師生至雲林縣北港朝天宮進香，依規定人流分散、量體溫。（張朝欣攝）

疫情減緩，台北藝術大學文化資源學院10餘名師生組成進香團，18日前往雲林縣北港朝天宮進香，了解北港進香文化與疫情帶來的衝擊，廟方表示目前已有零星進香團來廟，但廟方還是不敢掉以輕心，持續依政府規定進行各種防疫措施。

台北藝術大學文化資源學院代理院長林承緯與10餘名碩士研究生，為了研究北港進香文化組成進香團，18日抵達北港朝天宮，依古禮邀請北港百年藝陣「馬陣吹」開路，並由在地文史工作者蔡享潤、北港媽祖青年軍導覽解說，進行1趟宗教民俗與學術研究的對話。

林承緯表示，北港進香並不僅是單純的宗教信仰活動，還有許多深厚的文化底蘊，此次即邀雲林縣登錄傳統藝術保存者蘇仁義老師，以「馬陣吹」為進香團開路，並自製進香旗幟、臂章、香條，重現早年進香情境，希望藉此讓更多民眾與學子了解北港的歷史文化。

面對疫情影響許多人的進香行程，林承緯說透過健康防疫與文化藝術、宗教信仰的研究，可讓國人更加認識生命的意涵，北港朝天宮是防疫工作做得最好的寺廟之一，學生們在此次進香行程中，也深入了解寺廟如何配合防疫政策安撫人心，達到相輔相成的效果。

北港朝天宮常務董事吳炳俊指出，國內大專院校師生組成的進香團並不多見，廟方特別依古禮相迎，並介紹轎班過爐儀式。近日因疫情減緩，已有少數進香團到廟，但廟方仍持續進行人流分散，並要求入廟者需戴口罩、量體溫、消毒雙手，全力配合政府防疫工作。

(中時 )