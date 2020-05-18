總統府宣稱駭客盜走內部文件，變造後且流出。曾任總統府副祕書長的國民黨革實院長羅智強指出，當年民進黨指控他在總統府上班，卻幫「台灣加油讚」做事，涉嫌貪污；他遭控之後，經檢調偵辦還了清白，但相同標準，「北檢不要再睡了」趕快查明該位每天幫蔡英文連任「選務」的公務幕僚，偵辦涉嫌貪污。

羅智強在臉書發文指出，總統府內部文件流出，不論被「變造」的比例有多少，既然總統府承認原始出處，表示府內真的有一位公務幕僚，去年每天想的都是蔡英文連任的「選務」，而非國政。

他說，領納稅人的公帑，做競選總部的事，這不就是2011年民進黨指控他「領總統府薪水卻做台灣加油讚的事」，涉嫌貪污嗎？

羅智強說，幸好檢調的偵辦結果證明，他到「台灣加油讚」是在辭去公職之後，還他清白。而現在，北檢，不要再睡了，趕快把這位不知名的總統府幕僚，依貪污罪偵辦吧！

(中時 )