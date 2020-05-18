古都大舞廳舞池也堆疊桌椅不開放。（程炳璋攝）

台南大舞廳比照萬象舞廳，門口作足防疫措施。（程炳璋攝）

台南大舞廳業者18日晚間接獲復業公文。（業者提供／程炳璋台南傳真）

古都大舞廳18日晚間接獲政府公文獲准復業。（業者提供／程炳璋台南傳真）

全台酒店、舞廳因新冠肺炎疫情4月9日同步停業，台南市北區萬象舞廳15日成為6都率先解封舞廳，安平區另兩家舞廳立刻比照辦理防疫措施，18日不約而同提出申請，聯合稽查小組成員下午檢查後，傍晚核准，台南市已有3家舞廳准予復業。

針對酒店、舞廳的開放條件，台南市長黃偉哲日前已強調除了依照中央流行疫情指揮中心的規範外，台南市業者需附加切結書「違反就歇業一周」的保證。

台南市另兩家台南大舞廳、古都大舞廳眼見萬象舞廳開業，立刻比照防疫措施辦理，舞池禁舞，座位加註安全標示，18日跟進提出申請，聯合稽查小組18日下午前往兩家舞廳稽查，業者放低姿態，不斷拜託稽查人員准予復業。

台南大舞廳與古都大舞廳各經營12年與22年，兩家員工皆約百人，舞小姐百餘人，古都業者還是租地營業，每月租金66萬元。業者表示，停業1個多月來，員工沒有收入，四處打零工維生。

聯合稽查小組18日稽查後，認定兩家舞廳皆符合防疫規定，也願意簽下切結書，晚間發文准予復業。

台南市登記的3家舞廳陸續復業，台南大舞廳18日晚上迫不及待率先試營運，古都業者則準備明晚營業。

(中時 )