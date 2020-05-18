證交所表示，經形式審閱上市公司（除14家金控申報期限至6月1日外）第1季財務報告相關處理，東貝（2499）併案停止買賣、信昌化（4725）及華冠（8101）列為變更交易方法、正峰新（1538）取消採行分盤集合競價方式，仍列為變更交易方法，並自5月20日起執行。

證交所說明：一、併案停止買賣：東貝之前因未檢送108年度財務報告，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該公司未依法令期限公告申報109年第1季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，自5月20日起併案停止買賣。

二、變更交易方法：信昌化及華冠最近期財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條第1項第1款規定之情事，自5月20日起列為變更交易方法。

三、取消採行分盤集合競價交易方式，惟仍列為變更交易方法：正峰新最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合同細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式之情事，自5月20日起，取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟仍繼續對其上市有價證券列為變更交易方法。

(工商 )