台中市水利局已完成防汛整備待命，已備妥防汛鼎塊。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿區野溪雜草清疏前。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿區野溪雜草清疏後。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

全台自19日起將受梅雨鋒面影響，台中市水利局今天已完成防汛整備待命，備妥2萬5000個沙包、251部抽水機、727座防汛鼎塊，並提醒市民多留意氣象資訊，如有災情請撥打119或1999市民專線通報。

水利局指出，目前已設置36處淹水感測設備、10處雨水下水道監測設備、36處攝影機設備、13處柳川告警廣播設備，將透過高科技監控水情；同時呼籲民眾，汛期時保持危機意識。

水利局提醒，民眾宜慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊。

水利局表示，因應汛期，市府建置大里區中興段排水、南山截水溝、草湖防災公園、新社區九渠溝滯洪池；西屯區黎明路、大甲區興安路雨水下水道工程已完工；此外，為解決土石流沖刷淤積造成農路及野溪淹水，累計已改善24.2公里農路、2,940公尺護岸及擋土牆。

(中時 )