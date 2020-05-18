只因按了一聲喇叭，賓士車吳男與喜美車李男上演球棒砸車、車撞車戲碼，造成二車毀損，幸無人傷忙，台中市警局霧峰分局內新派出所員警獲報迅速到場，將二人當街逮補，訊後依涉嫌恐嚇、毀損、公共危險等，移送台中地檢署偵辦。
台中市李姓車主（22歲）駕駛紅色喜美轎車，日前晚間8點多行經大里區中興路二段道路時，在駕駛銀色賓士車的吳男（34歲）的左側方時，鳴按喇叭，吳男覺得李男在挑釁他，於是開車追上去，剪車將李男攔了下來，李男於是拿出球棒猛砸吳男的賓士車右前車門，吳男氣不過竟二度來個大迴轉猛撞李男的喜美車，當時喜美車上還有李男的妻小在車上，所幸二次撞擊未造成傷亡。
台中市警局霧峰分局內新派出所據報，立即派遣線上巡邏警網短時間趕至現場，當場將二人逮捕，帶回所偵訊，經警詢後，李嫌涉嫌毀損、恐嚇罪，吳嫌涉嫌強制、恐嚇、毀損、公共危險罪等，移送台中地檢署偵辦。
霧峰分局呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，針對各類滋事糾紛案件及街頭暴力，嚴正執法絕不寬怠，以維護社會治安，對於膽敢挑戰公權力之人，必定以迅雷之速，予以當頭棒喝快速遏止不法。
(中時 )
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