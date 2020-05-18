新冠肺炎疫情爆發至今，許多民眾不敢到醫院就診，恐錯失最佳治療時機，衛福部苗栗醫院提醒，若出意識變差、呼吸急促、胸悶盜汗、發燒不退、厲害咳嗽、嚴重腹痛、劇烈嘔吐、口齒不清、突然肢體無力、頭胸腹部挫傷等危急症狀者，務必立刻就醫，以免延誤而危害性命。

部立苗栗醫院急診室主任蔡昌宏指出，受新冠肺炎疫情影響，民眾過度擔憂疫情害怕就醫，恐導致病情因延遲惡化，臨床經驗並有幾個心臟病的案例，因為藥物吃完，沒回診拿藥及無按時服藥，導致心肌梗塞送醫做心導管手術，情況緊急。

蔡昌宏說明，各家醫院都依照中央指示超前部署，苗栗醫院急診室除實施單一出入口管制、進入者須戴口罩、健保卡查詢TOCC、量測體溫、陪病實名制等防疫措施，另外也啟用兩個戶外式「移動式檢查屏風」，裝有壓克力板隔板採檢、雙手進出的採檢洞直接加裝作業手套、採檢後直接回放採檢罐等安全措施，還具有可移動、屏風可摺疊收放的便利性。

蔡昌宏強調，身體不適千萬別硬撐，尤其要多注意年長者、有心血管病史等高風險者，身體有狀況應立刻就醫，醫院門、急診出入動線有嚴格分流管制及每日定時環境消毒，民眾可安心就醫。

(中時 )