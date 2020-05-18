雲林縣政府推動友善環境守護網，打造北港鎮南陽國小通學廊道。（張朝欣攝）

雲林縣政府為打造友善環境守護網，向中央爭取前瞻經費，規畫「雲林縣北港鎮南陽國小通學廊道」工程，18日由縣長張麗善舉行動土典禮，完工後可避免人車爭道，確保學童上下學安全，同時藉由通道聯結周邊北港國中，提供民眾更優質的休閒運動場域。

「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫（北港第1期）南陽國小通學廊道」18日舉辦動土典禮，由雲林縣長張麗善、縣政總顧問張清良、縣議員黃美蘭、蔡岳儒、北港鎮長蕭永義等人聯袂持鏟動土，祈求工程順利圓滿。

張麗善表示，縣府為建構結合大眾運輸系統、自行車、步道的綠色路網，透過內政部營建署人本環境改善前瞻計畫，辦理「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」，其中虎尾地區3件工程已動工興建中、北港地區1件即南陽國小通學廊道也順利開工，整體經費達2億2400萬元。

張麗善說南陽國小通學廊道工程，將配合北港地區大眾運輸、學區及住宅區發展與基地的串聯，藉此推動人行環境改善、建構無障礙並具有連貫性的人行道，進一步串連周邊觀光遊程網路，營造市鎮道路人本友善環境。

北港鎮長蕭永義感謝縣府看見地方需求，南陽國小周邊通學廊道工程，不僅可讓學童上下學更安全，圍牆拆除後校園也能與社區緊密結合，後續鎮公所也規畫拆除公所現有圍牆、打造開放式辦公場域，讓民眾洽公更方便。

(中時 )