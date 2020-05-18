苗栗縣長徐耀昌18日說明，通霄溪伏流水工程是地方整體發展計畫的其中一個重要部份。（何冠嫻攝）

通霄溪伏流水工程引發當地居民反彈，年初組成自救會，捍衛權益、表達民意。（張可欣提供／何冠嫻苗栗傳真）

通霄溪伏流水工程遭多數居民反對，工程於15日開工。縣議員張可欣18日怒斥，縣府未能與地方善盡溝通，說明會儼然成為「通知會」。她也質疑，通霄鎮許多建設，因為反對伏流水工程而遭擱置，阻礙地方發展。

張可欣表示，通霄鎮梅南里沒有缺水問題，且通霄溪伏流水工程經費2.1億元，只能灌溉34公頃的農地，不符合經濟效益，且當時縣府以鯉魚潭水庫名義，讓一些不太識字農民簽下同意書，前期說明會更找一些不相干的人參與，切身相關的農民與居民獲悉時，已經發包要動工了，儼然成為「通知會」，未聽取也沒有讓民眾充分表達意見。

縣府水利處長楊明鐃說明，伏流水工程已於15日開工，但在2018年起開了3到4次說明會，至於相關民眾未參加，他認為不盡然，簽名簿上都有屬名。張可欣力促縣府各局處都應公開透明，真誠與地方善盡溝通。她也強調，目前協助地方寫陳情書寄送中央反應，並尋求各項管道阻止，居民將不惜任何代價抗爭到底。

由於地方反對伏流水聲浪不斷，工程一度卡關。張可欣質疑，反對通霄溪伏流水工程，導致地方建設遭排擠，阻礙通霄的發展。縣長徐耀昌回應，地方建設該做的還是有做，且分輕重緩急，取得平衡才是重點，伏流水工程也是整體發展計畫中的其中一部份，全國都認為伏流水能解決地方排灌問題，卻唯有通霄鎮反對，懷疑有地方派系介入，不應為反對而反對。

(中時 )