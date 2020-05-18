陳姓工程師全身穿著整套皮製賽車服，頂著31度高溫，捧著鮮花在賽車場求婚成功。（麗寶國際賽車場提供／陳淑娥台中傳真）

陳姓工程師全身穿著整套皮製賽車服，頂著31度高溫，捧著鮮花在賽車場求婚成功。（麗寶國際賽車場提供／陳淑娥台中傳真）

台中麗寶國際賽車場傳喜訊！在桃園工作的陳姓工程師為娶得美嬌娘，17日全身穿著整套皮製賽車服頂著31度高溫，捧著鮮花在賽車場大喊「憶汝，請妳嫁給我！」在百位車友見證下，甜蜜求婚成功。

目前在桃園工作陳先生，與女方正式交往約一年多，雙方近期有共識想結婚，男方希望有一個特別且公開盛大求婚場面，籌備已久卻找不到合適時間點，難得近日疫情逐漸趨緩，遂串聯車友選擇在17日來麗寶國際賽車場練車時，騎著愛車在最愛賽道上，向女友求婚。

陳先生表示，玩車已超過十年，騎車是一種休閒與放鬆，很感謝另外一半諒解並且願意花時間陪他一起週末練車，預計疫情過後，可能再跟老婆一起騎重機至日本環島旅遊，享受兩人的蜜月旅行。

麗寶國際賽車場表示，賽車場擁有全台最高規格賽道，分別有大賽道、FIA／CIK認證的卡丁賽道，以及全台唯一合法的OFF ROAD 越野賽道，其中大賽道長3.5公里，共有23個彎道、高低落差達5層樓高的仿山路設計，呈現出特殊地形的競技感，讓許多喜歡體驗速度的人躍躍欲試，經常有超跑、重機在此出沒。

無獨有偶，上個月也有重機車友至卡丁賽道拍婚紗，就是看中在賽車場取景有愛車相伴，還有紅白相間的路緣石、邁向終點線之龍門，甚至是藍、灰、紅的觀眾席等，有別於其他市面上的外拍婚紗或求婚場景，在賽車場上求婚或是拍婚紗，就是多了一份模仿不來的車手浪漫。

(中時 )