疫情趨緩、油價止穩，在歐美消費市場逐步解封，國際賽事有望陸續開打下，加上上游客戶庫存低，補貨力道增強，遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）等國內紡纖業預期，第二季末產業環境景氣可望落底，第三季可望在需求增溫下，市場應有回彈行情。

油價大幅滑落，影響紡纖原料PTA、EG售價降溫，連帶使聚酯粒、聚酯絲、尼龍粒、尼龍絲等產品報價跟著大幅跌落，遠東新、新纖、力麗等4月營收年衰退率都超過25％。

市場指出，化纖廠今年第一季普遍營收降溫一至兩成，主要受到油價走弱，化纖報價連動下跌，但在歐美疫情加溫後，銷售景氣走弱，客戶下單動能整個急凍，加上出貨訂單遞延，紡纖產業4月以來的營運比首季還差。

不過，隨著疫情趨緩，歐美市場陸續解封，遠東新、新纖、力麗指出，歐美客戶詢價、下單的力道漸回流，預期6月產業可望落底，第二季應該會是今年市場低點。

紡纖廠指出，在歐美市場5月開始已陸續逐漸解封下，預期服飾消費將可逐步增溫，國內供應鏈應可開始慢慢復原。

市場認為，品牌服飾廠在庫存消化到一段落，會先少量下單，預期到第三季，動能會增強，先從上游的紗、線、布廠開始回溫，第三季季末後，下游成衣廠也可有不錯的訂單成長。

(工商 )