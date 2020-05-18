520前夕總統府正上演台版「維基解密」駭客事件，總統府驚傳電腦遭駭客入侵，機密文件遭傳送至各媒體，爆料內容從去年蔡、賴之爭，到眼前內閣人事與資政安排。國民黨團今（18）日質疑，蔡政府資安漏洞百出，遭駭原因未明，就急於定調是幕僚個人電腦遭駭，更顯現蔡政府急於切割、止血，對於政府部門資安防護根本未落實，管理鬆散、便宜行事。

國民黨團說，倘若不是遭駭而是內部人士刻意流出給媒體，進行相關人士、派系鬥爭，更不是全民之福。國民黨團呼籲總統府、行政院盡速在最短時間內對外說明清楚，否則國民黨團對於正在進行的促轉會、NCC相關人事同意權案，將不同意進行。

國民黨團書記長蔣萬安表示，總統府網路遭駭客入侵，有可能是內網、內部伺服器遭到駭客入侵，造成機密文件外流，但總統府如此高層級的政府單位遭到駭入的機會不高，是否是總統府內部有權限接觸到機密文件，同時也有相當保密層級的核心幕僚，透過公發或個人的電腦，在家裡工作時，存取、寄發郵電的過程中遭到駭客入侵，亦或是在與第三方透過郵件傳遞，遭成資安漏洞。蔣萬安指出，無論是哪一種方式遭成機密資料流出，都不應該發生。

蔣萬安表示，歸納造成總統府機密資料外洩的原因：一、沒有經常更改帳密，安全性不足。二、使用者誤點釣魚信件而不自知。三、沒有布署端點偵測及回應軟體（EDR），沒有安全維護中心24小時即時監控。無論哪種方式被駭，都是非常嚴重的資安問題、國安問題，總統府必須對國人說清楚、講明白。

蔣萬安指出，如果連總統府內部電腦都會被駭客入侵，政府其他部門更是岌岌可危，包括國防機密、外交機密、全民健保個資、個人財稅資料等等，讓我國網路防護陷入門戶大開的危機。

蔣萬安同時質疑，如果外洩資料不是遭駭外流，而是有心人士進行政治鬥爭，實在無法想像在未來4年，民進黨真心為人民福祉而著想嗎？還是繼續沉溺在權力、派系鬥爭中？所謂的內閣改組，根本就是權力、派系分贓，疫情期間看到政府處理「零零落落」的紓困方案，就能窺見蔡政府只見權力分贓、派系卡位，心中哪有人民？

國民黨團總召林為洲表示，蔡政府主政下獨立機關一點也不獨立，根據洩密資料顯示，親綠學者擔任促轉會與NCC委員，顯見獨立機關超越黨派行使職權的精神已蕩然無存，總統府有必要向民眾解釋清楚，哪些資訊是真的，那些是假的。林為洲質疑除了國安系統出紕漏，嚴厲譴責蔡政府不該把獨立機關作為打擊異己工具。

林為洲批評，前促轉會副主委張天欽已對獨立機關造成重大傷害，如今要監察院、促轉會等單位獨立行使職權，恐怕都遙不可及，若無法取得人民信任，遑論發揮真正功能，其做出來的裁決與報告將沒有力量。林為洲強調，在洩密資料尚未釐清真偽之前，對於NCC等相關人事案國民黨團將不同意進行。

立委陳以信表示，總統府的資訊安全，等同國家安全，總統府網路分為內、外網，彼此間並不相通，目的在於避免機密資料透過網路造成外洩的可能。假設這次總統府遭到駭客入侵是在內網，問題會相當嚴重，等於是總統在府內開會的所有會議紀錄、談話紀錄、國防機密會議都可能外洩。

如果是外網遭到滲透，陳以信表示，這代表府內有人沒有按照網路資安規定，使得不應該存放外網相關機密資訊放入，讓駭客有機可乘。陳以信指出，馬政府時期總統府內曾設置資安長，蔡政府呢？總統府去年成立「資訊安全監控中心」、調查局近日也成立「資訊安全站」、國防部也有「資電通軍」，看來蔡政府全面強化資安的結果，府內資料仍遭駭而流出，豈不是諷刺？陳菊秘書長不應在此刻離開總統府，必須靜候調查，釐清責任。

立委洪孟楷表示，總統府機密資料到底如何流出，至今仍不明確，但是流出資訊的內容卻是駭人聽聞，坐實了「全面執政，全面內鬥」的現況，這不是總統府對外宣稱是變造而唬弄過關，國民黨團呼籲總統府要對國人說清楚、講明白。NCC代理主委陳耀祥證實3月份曾入行政院與蘇貞昌碰面談及人事問題，與流出機密內容不謀而合，同時陳耀祥也對立委拍胸脯保證，有能力成立「數位發展部」，也恰好是流出資料中，新任NCC主委必須具有此能力才能擔任。洪孟楷質疑，還有多少資料被駭出後，將會不堪聞問？

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