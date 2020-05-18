主演《魔蠍大帝》、《玩命關頭》等賣座大片的男星巨石強森(Dwayne Johnson)，不但曾被選為全球最性感男人，身價在好萊塢也是一等一，然其實他並非原本就在演藝圈打拚，出道前其實是WWE美國知名職業摔角明星，俊俏外表搭配「鐵漢柔情」演出受到歡迎，驚喜的是，他的18歲辣妹女兒西蒙亞歷山卓(Simone Alexandra Johnson)繼承父親衣缽，簽約WWE，成為史上最年輕的選手。

巨石強森愛女也成了WWE選手，他接受吉米法倫《周六夜現場》訪問時透露，說不開心是騙人的，覺得女兒追隨自己的腳步「是一件光榮的事」，靦腆笑說雖然老派，但想跟女兒說「妳終將走出自己的路，創造屬於妳的人生」，這個消息讓不少粉絲期待西蒙的表現。

事實上，不只巨石強森是摔角選手出身，他的爸爸跟爺爺也都是摔角明星，如今西蒙亞歷山卓接班，成了「四代摔角世家」，據悉，她原本要走新聞業，但幾經掙扎，覺得摔角還是自己的最愛，於是從2016年開始接受訓練，歷經4年，於今年正式簽約WWE。

(中時電子報)