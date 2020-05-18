屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛，縣議員潘長成（中）與縣府人員18日到場二次現勘，確認塔位數量並未擴增。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛，縣議員潘長成指控寺方變更原始設計圖進行整修，還有違建，寺方澄清，部分塔位因年代久遠失修，損壞或遭白蟻蛀蝕，有立即危險之虞，經塔位使用人家屬同意後進行整修。（萬法寺提供／潘建志屏東傳真）

屏東萬巒鄉萬法寺中東寶塔日前傳出產權糾紛，縣議員潘長成在議會質詢時，指出寺方將申請時的3萬個塔位擴增到近7萬個，要求縣府查明。縣府人員18日到場二次現勘，確認塔位僅2萬5678個塔位，並未擴增，整修部分需向縣府申請補正。

萬法寺旁的中東寶塔產權多次易主，目前由萬法寺住持釋見引所有。1月7日主張擁有1000個塔位的陳寶全及近百位民眾，到萬法寺前拉白布條抗議，陳指出當初他買了1000個塔位投資，最近想要入寺看塔，卻遭寺方刁難不讓他進入。

2月7日陳向屏東縣議員潘長成投訴，檢舉塔內消防設施不合格，帶領縣府相關單位前往會勘，被寺方委任律師以私人產權及稽查未依程序為由拒絕。釋見引及律師團指出陳利用媒體與網路抹黑、汙衊、恐嚇，3月13日前往地檢對陳等人按鈴提告。

潘長成13日在議會質詢時，指出寺方將申請時的3萬個塔位擴增到近7萬個，要求縣府現勘。18日潘與縣府人員到場後，進到塔內清查，最終確定塔位為2萬5678個，並未擴增。潘繼續指控，寺方變更原始設計圖進行整修，還有違建，未向縣府申請，要求縣府直接拆除。

寺方澄清，部分塔位因年代久遠失修，損壞或遭白蟻蛀蝕，有立即危險之虞，經塔位使用人家屬同意後進行整修。縣府人員表示相關整修只需向縣府申請行政程序得補正即可，議員要求即刻拆除，不但於法無據且踰越其職權。

(中時 )