上週一(5月11日)，西非象牙海岸的中部城鎮馬乎努(Mahounou)遇到一些金屬碎片從天而降，其中最大的一塊是12公尺長的金屬管，所幸沒有造成人員與財產的損失。目前該國的憲兵隊正在調查來源。美國方面認為，這些碎片是中國大陸的長征5B火箭的中段碎片。

長征5B火箭是大陸研發的重型大推力火箭，可以將20噸的物體送到太空，理論上，火箭的第一截應該在發射後的10分鐘內就因燃料用盡而脫離，然後回落在大氣層時燒毀。但是美國的太空觀測卻認為，燃料耗盡的火箭進入了一個非常低的軌道。

哈佛大學史密森天文中心(Harvard-Smithsonian Center )研究員喬納森‧麥道威爾（Jonathan McDowell）認為，這些碎片應該是中國大陸在5月5日發射的長征5B火箭，因為碎片的位置與火箭的路徑一致。

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv — Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020

來自Facebook和Twitter的圖片顯示，馬乎努的村民發現的一根很長的金屬管。沒有確鑿的證據表明這是火箭的一部分。但是，麥道威爾說，當地人表示，他們聽到了很大的聲音、閃光，然後就遇到這些掉落的碎片。

The reported debris fall at Mahounou is near the town of Bocanda, which as you can see on this image is right on the projected ground track of the CZ-5B. pic.twitter.com/a0HVRlRKCn — Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020

聯合國有一個《外空物體所造成損害的國際責任公約》(International Liability of Damage Caused by Outer Space Objects)，該公約規定，如果墜落的太空物體傷害人身或損害地球上的某個地方，應承擔國際責任。在1972年，一枚蘇聯衛星墜入加拿大後，就曾引用該條約。中國大陸在1988年加入，但象牙海岸沒有。因此，即使這些碎片來自火箭，也不清楚中國大陸是否必須負責。

麥道威爾認為，如果無長征5B火箭確實會回落物體，就不適合繼續太空站的興建工作。

(中時電子報)