統計最近一周美國債券型ETF最受市場青睞，淨流入32.1億美元，全球債券ETF轉為淨流出0.07億美元，新興市場ETF資金轉淨流入4.2億美元，新興當地貨幣ETF維持淨流出3.5億美元，以投資信評類別觀察，投資等級債ETF表現亮眼，淨流入達36.1億美元，高收益債ETF呈現小幅淨流入2.0億美元，近期淨流入規模有下滑趨勢。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，雖然美國就業及經濟表現受到疫情爆發衝擊，但依舊樂觀看待美國房市前景，預期低利率的環境加上首購族的需求，有助支撐房價。同時美國政府GNMA債受到美國政府的信用擔保，信用等級比照公債，且聯準會（Fed）不斷釋出購債計畫，滿足市場流動性需求，也有利穩定美國房地產抵押債市，可留意隨經濟走穩後，緩步復甦下的投資機會。

富蘭克林證券投顧建議，現階段可採取啞鈴式投資組合，選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合，可保留原投資標的的主要優點，同時能夠迴避某些市場波動帶來的損失，債券部位建議首選美國政府債券型基金（GNMA），具備美國政府債信及聯準會買盤支持，在景氣衰退及市場波動環境下的防禦能力高。

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