26歲青農卓銘杉，返鄉打造全自動化蛋雞畜牧場。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東青農卓銘杉，原本是航空界的儲備機師，3年前放棄遨遊世界的夢想，回故鄉台東投入蛋雞畜牧傳統畜牧業，引進全自動化養雞設備，扭轉大家對於過往養雞場髒臭的刻版印象，從「機師」到「雞師」，卓銘杉說，「雞是活的，比較有挑戰性」。

26歲的卓銘杉自國立海洋大學航運管理系畢業後，在航空公司服務，原本有機會受訓成為機師，但他覺得這行業充滿不確定性，加上觀摩了法國的農業發展，父母親又是雞蛋批發商，小時候的回憶，有一部分是和父母撿雞蛋、踩雞糞，因此毅然回到故鄉台東投入傳統畜牧業，從「機師」到「雞師」，整日與雞隻為伍。

卓銘杉貸款了1億元，打造恆溫恆溼24H電腦監控的自動化無臭無塵無噪音水簾式養雞場，及半自動化雞糞全醱酵設備，扭轉大家對於養雞場的刻版印象，經過3年耕耘，榮獲模範農民，以及行政院全國百大青農養雞組殊榮。

卓銘杉經營的「永泰畜牧場」目前有7萬隻左右蛋雞，日產新鮮雞蛋6萬多顆，當日新鮮配送到各縣市知名飯店，連烙印在蛋殼的商標都採用優質葡萄糖液，因為採高品質控管，在這波疫情中，業績未受影響。

台東縣政府農業處長許家豪日前訪視該畜牧場，肯定卓銘杉的努力，更盛讚一貫化生產發酵熟成雞糞的無臭過程，希望也能協助其他台東養雞場逐步改善現狀。

(中時 )