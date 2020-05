行政院科技會報辦公室今天表示,由行政院與美國在台協會主辦,行政院科技會報辦公室承辦,外交部、衛生福利部、國家發展委員會、國研院國網中心協辦,資策會執行的「台美防疫松cohack」,在短短8天報名期間內,即吸引來自7國(台灣、美國、加拿大、英國、德國、匈牙利、日本)215人、共53組提案參與,各國高手及各領域專家,紛紛挽起袖子、端出精彩的解決方案,投入激烈的競賽,其中台灣抗疫的5大方案脫穎而出。

科技會報辦公室指出,5月15日的評選會議,決選出5組具可行性、創新性及社會影響力的抗疫創新應用方案,包括來自台灣的「Autonomy」、「LogBoard 前線支援」、「跨領域研究室」、「緯謙科技 TeamsEP 科技防疫管理系統」,以及來自美國加州的「Gemini Data」。此5項解決方案涵蓋疫前資訊精準掌握、疫中公私協力完善疫調管理,及疫後成立友善平台幫助民眾展開新生活,充分運用資通訊科技與數據的力量,提出創新的數位抗疫解方,展現國內外團隊跨界集思的創意,並付諸實行積極幫助世界。

科技會報辦公室表示,得獎團隊將獲得台美共同署名、大同公司贊助的「台美防疫松cohack」限定款「大同電鍋」獎盃,同時搭配國研院國網中心響應加碼致贈的「關山香米」,以創新方式鼓勵得獎團隊對於防疫應用方案的創意投入,這些數位抗疫解方,亦將透過多元管道進行國際宣傳與分享。未來台灣也將持續和國際社會分享在防疫科技領域上的努力和成就,讓世界知道「Stay together, cohack can help! 協力合作 共助世界!」。

(中時 )