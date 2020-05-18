新冠肺炎全球大流行，然近來已有緩和趨向，雖目前不能出國，然是可透過照片看看新景點！於東京JR有樂町站及新橋站之間，有一座超過百年歷史的紅磚拱門高架橋，在JR東日本都市開發集團精心打造下，將於六月華麗轉身，搖身一變成為「日比谷OKUROJI」新複合式設施，期望在疫情趨緩之後，以跨界交融的新風貌迎接遊人訪客到來。

「日比谷OKUROJI」的取名有著豐富意涵，來自於它的地理位置稍微偏離日比谷‧銀座的市中心，所以「奧（OKU）」有「更深處的銀座」之意；加上位處於高架橋下、充滿隱密氛圍的通道，日文的「路地（ROJI）」也有小巷之意，表現出大人們渴望追求新事物的雀躍感，以及探索百年歷史秘境的好奇心。

日比谷OKUROJI的內部示意圖。（東京都觀光事務所 提供）

這座紅磚拱門高架橋的總長度有300公尺，興建的歷史可追朔至1910年，多年來都是酒吧進駐，但自JR東日本都市開發集團接手之後，經過一番巧思設計及規劃，六月下旬就會展現全新風情。

有百年歷史的紅磚拱門古橋舊照，攝於1914年。（出處：鐵道院東京改良事務所「東京市街高架鉄道建築概要」）

全長300公尺長的紅磚拱門建築空間，一共將會進駐44間店鋪，其中餐廳占28間，特色商品或食品的店鋪則有16間。最讓美食饕客引頸期盼的，是首度進軍東京的名古屋鰻魚飯排隊名店「炭焼うな富士」，以及堅持使用茨城縣食材和當地常陸牛的漢堡店「COOK BARN TOKYO」，其他還有各種樣式的酒吧、羊肉料理、貝類佳餚、麵食專賣店等，將為銀座地區的美食文化增添豐富色彩。

除了美食名店之外，知名的京都‧丹後手工領帶「KUSKA & THE TANGO」、來自日本手工眼鏡聖地福井縣的「鯖江眼鏡館」，訪客們可以在「日比谷OKUROJI」輕鬆體驗到日本超過百年以上歷史的職人精神。全新設計的「日比谷OKUROJI」LOGO品牌標誌，以簡約線條勾勒出紅磚高架橋及通往橋下的地下通道，此LOGO也象徵著城鎮與人、人與人之間的連結，是一座包含過去到現在甚至是未來的橋樑。

東京都觀光事務所表示，目前「日比谷OKUROJI」仍照原定計畫於六月下旬開幕，隨著疫情發展可能會有更動情況，遊客民眾如有意前往，請務必留意相關公告。

(中時電子報)