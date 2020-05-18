金門榮欣志工下鄉 關懷老人家帶來歡笑 18:552020/05/18 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金沙榮欣志工媽媽下鄉，協助獨居老人打掃環境之一。（金門榮服處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金沙榮欣志工媽媽下鄉，協助獨居老人打掃環境之二。（金門榮服處提供） 梅雨季節來到，近日可能出現較大雨勢，金門縣榮民服務處榮欣志工下鄉，主動協助獨居老人打掃環境，並做好必要防災工作，傳達大家庭的溫馨關懷。 榮欣志工媽媽們揮汗整理環境之餘，也與老人家親切閒話家常，讓家住金沙鎮的黃阿嬤在2小時過程中，一直笑得好開心! 金門榮服處長呂媽定表示，黃阿嬤育有8千金，多數在臺工作未能經常在旁照料，居家環境乏人整理，是地區需經常協助與關懷的823榮民對象之一，感謝金沙榮欣志工伙伴的熱心協助與付出，讓老人家有更好的居住條件。 (中時 ) #老人家 #榮民 #關懷 #環境 #下鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 「疫止神通」LINE Bot 滿意度8分以上 14:132020/05/14 生活 悶壞的心解放 南投長照據點解禁 15:462020/05/15 生活 精障家屬化悲情為力量 擔任志工助同路人 14:542020/05/15 社會 防疫規定再放寬 宜縣社區照顧關懷據點恢復正常運作 16:432020/05/15 政治 2020第17屆全國NGOs環境會議 氣候政策要求跨部會合作 17:422020/05/15 生活 南投長照據點解封 仍不共餐 04:102020/05/16 地方新聞 宜縣關懷據點 恢復相關活動 04:102020/05/16 地方新聞 中市整修6傳統市場廁所 提供攤商、消費者如廁環境 09:572020/05/16 生活 不只產檢 中市高風險婦嬰關懷延伸至產後 13:472020/05/17 生活 拾荒艱辛養家 南市賞現金足感心 04:102020/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 - 生活 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 挾高人氣 陳時中要漲健保費了 這類人最優先 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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