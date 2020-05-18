金沙榮欣志工媽媽下鄉，協助獨居老人打掃環境之二。（金門榮服處提供）

梅雨季節來到，近日可能出現較大雨勢，金門縣榮民服務處榮欣志工下鄉，主動協助獨居老人打掃環境，並做好必要防災工作，傳達大家庭的溫馨關懷。

榮欣志工媽媽們揮汗整理環境之餘，也與老人家親切閒話家常，讓家住金沙鎮的黃阿嬤在2小時過程中，一直笑得好開心!

金門榮服處長呂媽定表示，黃阿嬤育有8千金，多數在臺工作未能經常在旁照料，居家環境乏人整理，是地區需經常協助與關懷的823榮民對象之一，感謝金沙榮欣志工伙伴的熱心協助與付出，讓老人家有更好的居住條件。

(中時 )