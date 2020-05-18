三重區先嗇宮「2020神農文化祭」18日舉行「2020神農文化祭護國和溫息災法會」傳統三獻大禮，前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、國民黨秘書長兼先嗇宮董事長李乾龍等人都出席參加；李乾龍表示，廟方配合防疫今年減少很多活動，很榮幸邀請藍營大將擔任法會主祭。

三重先嗇宮有266年歷史是北台灣重要信仰中心，往年神農大帝聖誕農曆4月26日（本月18日）先嗇宮都會舉辦盛大的神農文化祭活動，今年遇上疫情活動配合防疫暫停舉行大型活動，廟方16、17日以車巡代替徒步遶境，並沿途發送防疫香包為民眾祈福。

前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、國民黨祕書長李乾龍18日上午10時出席傳統三獻大禮，三人全都穿上正式祭典服飾虔誠祈福，上午11時許國民黨主席江啟臣也出席，祭祀後馬英九、江啟臣等人發送壽桃、防疫香包，民眾爭相排隊領取，氣氛熱鬧。

先嗇宮董事長李乾龍表示，台灣平安度過疫情，除全民共同防疫，也感謝神農大帝保佑，廟方今年打造莊重「炎帝聖宴」宴請各方神明，設置貴賓座椅、茶飲及供品，並邀傳統南管樂團配合獻宴時辰演奏，祈求神農大帝保佑民眾早日離開疫情威脅、安居樂業。

(中時 )