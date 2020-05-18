新北閱讀節如火如荼展開，新北市立圖書館今年的新北閱讀節推出新潮的「AI機器人小布」，小布能說故事、介紹各類資訊，此外推出的行動圖書車和行動電子書房，讓大小朋友遨遊書香世界，體驗便利的線上閱讀，開拓偏鄉孩童的學習視野。

受疫情影響，民眾減少出入公共場所，新北市立圖書館今年推出行動圖書車，深入偏遠地區，新推出的AI機器人生力軍「小布」還能說故事，是當下最夯的閱讀教師；小朋友看到可愛的「小布」都很興奮，搶著和小布互動，也開心用平板電腦看電子書，閱讀課變得有趣又好玩。

新北市立圖書館表示，機動性高的「行動圖書車」猶如變形金剛，透過移動擺攤方式，深入新北市各鄰里社區、交通據點、偏鄉小學，民眾可現場辦證、借書，此外「行動電子書房」擁有20吋平板螢幕提供電子資源使用介紹，及知識互動服務，還可免費借用平版電腦，線上借閱10萬餘冊電子書。

新北市立圖書館補充，新北市共有3輛「行動圖書車」，提供偏遠國小駐點服務，出發前均全車消毒，期間並定時進行設備消毒，透過戶外閱讀的方式將新書送到偏鄉校園，讓閱讀不因疫情而產生距離；行動書車服務地點以偏鄉學校與交通據點為主，若有需求提出申請可配合定點服務。

(中時 )