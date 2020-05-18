行動追劇成為全民運動，中國OTT業者如愛奇藝、騰訊WeTV在台因有豐富內容，是不少追劇族的首選，WeTV更買下台北市公車廣告搶市。對此，立法院交通委員會近期猛轟這些中資OTT業者，要求國家通訊傳播委員會（NCC）應讓其下架。愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂董事長范立達18日發出長文，指出愛奇藝早已是一家跨國的國際公司，若仍用傳統陸資公司的角度來觀察愛奇藝，可能不夠全面。同時也反問「號稱民主自由的台灣，是否真的容不下愛奇藝這個OTT平台？」

他表示，坊間或新聞經常敘述「中資OTT平台都不繳稅」的說法。范立達指出，歐銻銻娛樂成為愛奇藝在台的經銷商，負責銷售愛奇藝台灣站VIP付費會員業務。經由公司銷售出去的每一筆會員訂單，都逐一的開立發票，當然也誠實的繳稅。因此經由歐銻銻娛樂經銷的愛奇藝台灣站付費會員訂單，一定都有繳稅。

而關於內容，有不少人質疑台灣影視節目不能進到中國，是「文化不對等」。范立達援引文化部流行音樂及影視產業局的報告指出，根據盤點中國大陸線上播送平台上架台灣2018～2019年自製內容，仍以電視劇的數量最多。若從單一平台上架數量看，則以愛奇藝上架的數量最多，類型包含電視劇、電影、綜藝等。」「顯然從官方的報告中都證實，愛奇藝是大陸所有平台中，上架台灣節目最多的一個。」

另外，去年底的台北跨年晚會節目也是一例。范立達表示，愛奇藝為將台北跨年晚會節目的精彩盛大表演透過網路串流傳達給全世界，讓台灣的能見度更高，讓更多人能夠看到台灣的價值，而付出高昂版權費取得全球網路獨播權。

至於愛奇藝台灣站上的節目內容，除了韓劇、陸劇、日劇、美劇之外，也有大量的台劇。「不論從數量或節目總時長來比較，愛奇藝台灣站的台灣本土內容佔比，在各OTT平台中，一定名列前茅。」事實上，從愛奇藝台灣站開站以來，愛奇藝投入在台灣內容的費用，已超過新台幣10億元。而這些投資對於振興本土內容也將有所助益。

在NCC草擬的OTT TV專法中，范立達曾經不只一次主張，一定要在專法中明列保護台灣影視產業的條文。他表示，「甚至我還主張，境外的、大型的OTT平台應該較台灣本土的或小型的OTT平台要盡更多的義務。」

他也強調，若要說愛奇藝「文化滲透」，那所有使用過愛奇藝的用戶都可以證實，愛奇藝台灣站並不具政治色彩。愛奇藝台灣站提供了大量的戲劇、電影、綜藝、動漫及兒童節目，但就是沒有新聞和政論節目。這是一個單純的提供娛樂內容的平台，完全不涉及政治，亦或所謂的洗腦節目。

而若說因為愛奇藝台灣站上有播出陸劇，所以就等於文化滲透，這樣的說法也難以成立。因為，愛奇藝台灣站上所播出大受歡迎的節目，如《那年花開月正圓》、《延禧攻略》、《如懿傳》等，台灣的電視平台也同樣播出，似乎也沒聽過有哪些觀眾因為看了陸劇，而覺得被洗腦。

最後范立達表示，希望大家好好思考，「台灣真的容不下愛奇藝嗎？愛奇藝在台灣的存在，真的會對台灣的政治、社會、文化造成傷害嗎？將愛奇藝趕出台灣，除了讓台灣作品更難在大陸的平台曝光，對台灣支持正版娛樂影音的民眾會更為公平？」期望台灣社會能更進一步深思其中的利弊得失。

(工商 )