「抗議政府不公，漠視漁民權利，向財團靠攏！」針對小琉球白沙港的浮動碼頭工程案，屏縣府日前雖澄清是為增加停泊面積非獨厚哪方，但漁民仍質疑縣府是為觀光發展不顧漁民生計，上百人18日不僅在港邊舉白布條抗議，傍晚還發動漁船封港，強烈要求縣府停止施作。
漁民怒指，縣府設置浮動碼頭將大幅度縮減港區船隻停泊空間，且容易損壞不適船隻停泊，而颱風期間也將嚴重影響漁船避風，加上白沙港是屬傳統漁港非觀光用港，設置浮動碼頭處也屬港區，縣府不能為發展觀光而一味向公司財團靠攏，與漁民爭奪港區空間。
「快點廢除公告！」漁民怒喊，白沙港港區真的太小，完全不適合設置浮動碼頭，請縣府尊重漁民意見、重視漁民權益，停止20日的施工並撤除暫停開放漁船筏停泊的公告。
對此，屏縣府再次澄清，「浮動碼頭的興建範圍不是漁港」。縣府指出，白沙漁港以中隔堤為界，西側為漁港範圍，東側為交通港範圍，而浮動碼頭的工程是在交通船停泊區施作，屬於交通港範圍，至於交通港提供給漁船管筏靠港的是「短暫停泊區」，請漁民不要誤會。
縣府強調，工程範圍約泊區的1／5，預定7月25日完工啟用，屆時將可增設7個半潛艇船與3個遊艇臨時停泊席位，至於漁船本應停放在漁港範圍，而工程又未在漁港內，所以不會有漁船停泊席位增減問題。
(中時 )
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