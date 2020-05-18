中天綜合台《小明星大跟班》今日晚間10點將播出主題「他們真的都花名在外？情場浪子爆料大會！」邀請到藝人：余祥銓、大根、阿虎、馬國賢、詹子晴、楊晨熙、李妍瑾以及多位與藝人私交甚篤的好朋友來爆料，到底男藝人平常在外有多花心？撩妹撩得無止境！讓主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）都聽不下去。

節目一開始主持人憲哥便先虧了近來話題不斷的大根，直呼「在台北玩就好，你還跑去宜蘭，那個民宿老闆有說是我的朋友嗎？那間民宿的游泳池很好拍，隨便對面的人都拍得到啦」，指得是大根與羅志祥開趴遭週刊報導一事，大根聽得尷尬回應「就一般的慶生啦！大家都可以參加的。」

《小明星大跟班》今日播出討論男藝人「浪子行徑」，來賓馬國賢(左)、余祥銓(中)、大根。(圖／中天綜合台提供)

但現場匿名女來賓接著爆料，「大根每次聚會都帶不同的女生赴約，還會跟現場的女生十指緊扣」，大根趕緊解釋，會十指緊扣是因為看到女生朋友被其他男生騷擾，對方向他求救，他才出面幫忙，憲哥聽了再吐槽「你開的店在哪，延吉街？你應該很常在後巷被打吧！人家別人在追的女生，你還跟她十指緊扣！」更多精彩內容，請鎖定今（18）日晚間10點中天綜合台《小明星大跟班》。

大根遭爆十指緊扣女客人？ 憲哥虧「應該常常被打吧」

(中時電子報)