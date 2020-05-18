衛生福利部長陳時中18日公布全台紓困成果，在平均戶數紓困比例，台南市以0.92％的成績拿下第3，僅次於桃園與新竹市。市府強調，衛福部公布的標準與流程已相當完備，不必疊床架屋另設規矩，只要民眾切結資料正確，地方政府扛起責任審查，就能發放紓困金。

市府還舉例說，台南市是全台第一個核發紓困金的縣市，5月7日市長黃偉哲能到區公所親自發放紓困金，就是因為區公所與社會局已建立一套完整的審查流程，民眾只要資料齊備，並簽下切結書確保資料正確，市府就能在3天內完成審核，5天內撥款或核發現金。

此外，鑑於各區公所受理案件量大，目前公所人員正加速辦理審核作業，如果民眾檢附的資料越充足完備，公所可以節省許多查調資料的時間，審核速度也會加速。

市府還指出，台南市不在北部，如果要將幾千份的紓困申請送到衛福部，不但時間成本過高，也不符民眾的期待，因此由地方政府一肩扛起，公務員順應衛福部頒布的規則，每日加班審理，才能將中央撥款到市庫的紓困金，盡快發給需要的市民。

市府更提醒有意申請的市民，無論審查結果是否通過，公所都會行文到每一戶；如果需要及時聯絡，可在申請時留下聯絡電話，區公所會在審查結果出爐後，盡快通知申請者，也請民眾體恤公所人員辛勞，可參考衛福部公布的申請資格，避免重複申請紓困金。

(中時 )