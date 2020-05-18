新北市議員蔡淑君為公車、運動中心與幼兒園請命。（葉德正攝）

新冠肺炎疫情影響，讓公車業者與運動中心業者苦哈哈，新北市議員蔡淑君表示，若運動中心、公車業倒閉，對民眾影響頗深，盼市府要更進一步協助紓困。侯友宜表示，市府已協助彌補停業或減班損失，接下來還會有第二波補助，助他們度過疫情難關。

蔡淑君說，許多運動中心，因為疫情封館，看到每一個行業都有紓困辦法，但國民運動中心業者卻等不到市府協助。

蔡淑君也說，公車業者也很慘，每次市府要增加路線，就急CALL他們要他們出車出人力，現在他們遇到困難，市府更該積極協助。

侯友宜表示，市府已推出運動中心營運權利金最多減少35％優惠，這封閉的45天，市府也有補貼約5600萬元，若疫情趨緩營運未回升，會有第2波的補助。

新北交通局長鍾鳴時則說，公車運量下降10到15％，市府提出減班、補助防疫物資等，盼助度難關。

另外蔡淑君也說，畢業季將至，但很多活動中心跟禮堂因為疫情無法外借，讓不少幼兒園兒童人生第一個畢業典禮就要泡湯，盼市府協助。

侯友宜說，目前仍以防疫為優先，新北的標準為室內100人以下、室外500人以下，只要能維持社交距離與通風，可思考舉辦。教育局也會隨疫情滾動檢討。

(中時 )