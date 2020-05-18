2020東京奧運因為新冠肺炎疫情從今年延後到明年，為了讓選手找比賽狀態，以及檢視自身訓練狀態，國家運動訓練中心表示將在今年8月1日到8日舉辦「模擬東京奧運對抗賽」。

國家運動訓練中心副執行長劉慶文指出，為了宣揚台灣面對新冠肺炎疫情處理的能力，證明我們可以著手準備大型運動賽事，並讓已經取得東京奧運參賽資格、準備爭取資格的選手，有個模擬參加東京奧運的舞台，辦理模擬東京奧運對抗賽。

劉慶文補充，辦理的競賽項目有田徑、游泳、射擊、拳擊、空手道、體操、桌球、羽球、舉重、跆拳道、柔道、射箭，屆時會有聖火傳遞、開閉幕典禮，一切就照正規賽事規模進行，「比賽會提供獎金，金額不高，但希望有刺激、讓選手達到真正目標，在黃金計畫中選手可以訂出計畫，達到目標我們才給獎，至於從外面邀請來參賽的選手，也會提供車馬費、膳宿等獎勵。」

轉播、觀眾方面，體育署署長高俊雄表示體育署的YouTube頻道MOE Sports準備好網路轉播，劉慶文則說，目前還在洽談電視轉播，也有可能採取錄影轉播方式，「目前主要是不開放觀眾進場，在田徑場進行的比賽，在符合室外社交距離1公尺、梅花座的方式下，再去頻估可以開放的人數。」

關於選手參賽意願，劉慶文回應：「從今天的會議12個項目都有代表出席，希望各協會鼓勵選手參加，並全力以赴，預計6月下旬看看能否有近一步對戰組合。」

高俊雄補充：「模擬東京奧運賽，強度會設定比較強，要藉此檢測大家的成效，目前也計畫設計出東京奧運悠遊應援卡。」

(中時 )