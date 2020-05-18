台中市警方日前掃蕩黑槍，破獲馬姓主嫌等4人地下兵工廠，警方指出，4嫌當中有的從事保全、運將等職業，4處改造槍彈處所卻在住家、出租套房，行徑大膽。（台中市刑事警察局提供／張妍溱台中傳真）

防疫期間，宅上網學改槍；台中市警方日前掃蕩黑槍，破獲馬姓主嫌等4人地下兵工廠，警方指出，4嫌當中有的從事保全、運將等職業，4處改造槍彈處所卻在住家、出租套房，行徑大膽，據了解，4嫌透過網路學習改槍技術及購買槍枝五金零組件，訊後依槍砲罪嫌移送法辦。

台中市刑事警察局偵查第六大隊第五隊長賴英門說，4名嫌犯涉嫌改造槍械，分別起獲改造手槍2把、空氣槍1把、模擬槍1把，及大批改造槍枝零組件，並查到利用車床機製造槍枝撞針的工具。

賴英門指出，4名嫌犯中有的無業，其中馬嫌是保全人員、許嫌為貨車司機，2人均無前科，供稱單純因防疫期間放假無聊上網學改槍，但警方仍針對4名嫌犯的地下兵工廠擴大追查，包括槍枝流入黑市販賣及涉及其他犯罪等情事。

賴英門說，執行第一波全國掃蕩非法槍械專案，與新北市林口警分局及高雄市左營警分局等單位，共同執行多次查緝行動，歷經9天在新北、桃園、台南等地，破獲4處地下兵工廠，成功逮捕馬嫌等4嫌到案。

(中時 )