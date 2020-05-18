櫃買中心今（18）日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年第一季財報，上櫃有價證券應停止交易有恩得利（1333）及裕國（8905）兩家，應調整交易方式有8家，其中天蔥（2740）、進泰電子（3465）、上揚（6222）等3家恢復普通交割，都自5月20日起實施。

櫃買中心說明相關調整交易方式之公司及原因如下：

1.新增停止交易暨繼續停止交易之上櫃有價證券：恩得利、裕國。恩得利公司前因未依規定公告與申報108年度財務報告，暨有重大內部控制缺失等情事，經停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，現因未依規定公告與申報109年第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，併案繼續停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

裕國公司因未依規定公告與申報109年第1季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

2.新增為變更交易方法之上櫃有價證券：辣椒（4946），該公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

3.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：燦星旅（2719）、晶宇（4131）、德宏（5475）、劍湖山（5701）。該4家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

4.恢復普通交割之上櫃有價證券：天蔥、進泰電子、上揚。該3家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割。

(工商 )